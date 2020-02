Star Wars: The High Republic, diamo uno sguardo ai nuovi villain, i 'Nihil'

Il fantomatico Project Luminous si è rivelato essere Star Wars: The High Republic, una nuova serie di romanzi e comics ambientati durante il periodo di maggior splendore della Repubblica e dell'Ordine Jedi. Nel corso della serie, i Jedi dovranno fronteggiare una nuova minaccia nota come "Nihil".

Durante l'evento di presentazione, Lucasfilm ha mostrato diversi concept art degli antagonisti, consentendo al pubblico di dargli un'occhiata con largo anticipo rispetto alla loro introduzione ufficiale. ABC News, nel tweet presente in calce all'articolo, ha assimilato questi personaggi a Sid Vicious, descrivendoli come una sorta di "vichinghi spaziali".

Il loro abbigliamento richiama uno stile post apocalittico, mentre l'armamentario di cui sono dotati li rende piuttosto unici nel panorama di Star Wars. L'opera che darà inizio al filone narrativo di High Republic sarà il romanzo "The Light of the Jedi" di Charles Soule, in arrivo sul mercato il prossimo agosto.

In seguito, ci sarà spazio per altri due romanzi - Into the Dark (scritto da Claudia Gray) e A Test of Courage - per poi proseguire con due pubblicazioni a fumetti, The High Republic Adventures e The High Republic, quest'ultima a cura della Marvel Comics.

Potete osservare con più dettaglio l'aspetto dei Nihil nella variant edition del primo numero di Star Wars The High Republic.

Intanto, Viz Media ha pubblicato in anteprima le prime cinque tavole del manga di Star Wars, per chi fosse curioso di vedere il comparto estetico dell'opera.

