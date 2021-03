Star Wars: The High Republic, disponibile online il primo capitolo de 'La Luce dei Jedi'

In attesa dell'uscita di Star Wars: La Luce dei Jedi, il romanzo di Charles Soule facente parte del progetto Star Wars: Jedi of the High Republic in uscita in Italia il 22 aprile, Panini Comics ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un estratto del primo capitolo, consultabile gratuitamente fino alle ore 13:00 di sabato 27 marzo.

Nel caso in cui non foste familiari con l'opera, vi ricordiamo che il romanzo di Charles Soule fa parte della prima fase del cosiddetto Project Luminous, un'iniziativa che prevede il lancio di una moltitudine di prodotti completamente canonici (da fumetti a romanzi) ambientati durante il periodo storico dell'Alta Repubblica.

Panini Comics descrive così la sinossi del primo Volume: "Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica. La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio di saggezza e forza. Ma anche la luce più accecante può proiettare un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica. Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars!".

Star Wars: La Luce dei Jedi è diventato velocemente un best seller in Nordamerica, e ora è pronto ad arrivare in Italia grazie a Panini Comics. Il primo Volume è disponibile al preorder per €22,80.