Star Wars: The High Republic si espande con la nuova serie Trail of Shadows

A pochi mesi dalla pubblicazione di Star Wars: The High Republic, la casa editrice Marvel Comics ha deciso di approfondire quest'epoca, che ha in parte ridefinito la time line dell'universo creato da George Lucas, con la pubblicazione di Trail of Shadows, una miniserie scritta da Daniel José Older e disegnata da David Wachter, in arrivo ad ottobre.

Dai toni misteriosi e noir, Trail of Shadows seguirà da vicino le avventure di due personaggi in particolare, Sian Holt e il Jedi Emerick Caphtor, che sembrano aver trovato tracce di una possibile, e particolarmente potente, minaccia che potrebbe sconvolgere non solo l'Ordine Jedi ma anche l'attuale pace raggiunta dalla Repubblica. Inoltre è stato specificato che gli eventi della serie si collegheranno direttamente a quanto narrato da Cavan Scott nell'ormai prossimo romanzo The Risign Storm.

In base a quanto rivelato sul sito ufficiale di Star Wars, Trail of Shadows sarà l'ultima storia ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, per quanto appare improbabile che Marvel voglia lasciare un periodo così particolare, che potrebbe essere ulteriormente approfondito in futuro con spin-off e magari altre opere dedicate. In fondo alla pagina potete trovare un'immagine promozionale della serie, ritraente i due giovani protagonisti.

