Star Wars: The High Republic esplorerà il segreto di una famiglia Jedi

La nuova trilogia cinematografica di Star Wars si farà attendere fino al 2021, ma i fan della saga - dall'anno prossimo - potranno tuffarsi nell'universo narrativo dell'Alta Repubblica, che verrà esplorata attraverso fumetti, romanzi e serie tv.

Star Wars The High Republic racconterà il periodo storico che precede gli eventi della trilogia prequel. L'appuntamento è fissato al 2021 ma, per solleticare l'attesa dei fan, il sito ufficiale del progetto ha rilasciato delle piccole anticipazioni riguardo ad alcune stirpe Jedi.

Tra queste spicca la famiglia San Tekka, di cui il personaggio della trilogia sequel - Lor San Tekka - pare essere diretto discendente. Il co-creatore della serie, Charles Soule, ha fornito qualche indizio interessante a riguardo:

"Una volta era solo una famiglia di cercatori nell'iperspazio, il cui obiettivo era l'esplorazione di strade preziose nelle zone più esterni della galassia. Il clan di San Tekka è diventato una dinastia, in prima linea nelle tecnologie e nelle tecniche che consentono alla grande Repubblica del cancelliere Lina Soh di continuare a muoversi in sicurezza in nuove aree. Sotto la supervisione delle marionette Marlon e Vellis San Tekka, il clan opera in stretta collaborazione con la Repubblica e diventa cruciale nella risposta al Grande Disastro. Ma i San Tekka nascondono un segreto...la loro ascesa non si è realizzata senza dei compromessi".

