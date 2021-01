Star Wars: The High Republic, i fan notano un celebre personaggio nel primo volume

I vari progetti legati al mondo di Guerre Stellari continuano ad aumentare: dopo l'annuncio del manga dedicato a Star Wars: The High Republic, vi segnaliamo le vicende viste nel primo volume dei fumetti della Marvel dedicati ai famosi Jedi.

In particolare gli appassionati hanno riconosciuto nelle pagine del fumetto che potete trovare in calce alla notizia, il famoso maestro di Luke Skywalker: ci riferiamo a Yoda, che era già un membro importante dell'ordine Jedi 200 anni prima delle vicende della trilogia originale. Leggendo il fumetto scopriamo che Yoda non era presente nelle ultime sessioni del consiglio, anche se non sappiamo se per una sua scelta precisa o per incomprensioni con gli altri membri. Siamo sicuri che i prossimi numeri ci riveleranno qualche dettaglio in più sul personaggio.

Per chi non conoscesse la trama dei fumetti della Marvel dedicati a Star Wars, The High Republic ci mostra le vicende Avar Kriss, protagonista che si trova a bordo di una stazione spaziale della repubblica nei territori di frontiera della galassia. I jedi si troveranno costretti a dover combattere per salvare le loro vite, a causa di un misterioso evento che colpisce la Starlight Beacon.

Per concludere la notizia vi segnaliamo un momento inedito della vita di uno dei villain più famosi di Star Wars.