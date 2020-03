Star Wars: The High Republic, quale sarà il focus delle nuove storie?

Il nuovo progetto editoriale dedicato all'opera di George Lucas, Star Wars: The High Republic, esplorerà i 200 anni precedenti all'inizio della trilogia prequel, un periodo nel quale i Jedi erano all'apice del loro potere.

Le storie dedicate a questo universo narrativo si dipaneranno in romanzi e graphic novel, e sarebbe interessante avere un approfondimento sugli avvenimenti che progressivamente minarono la stabilità dell'ordine Jedi, fino ad arrivare alla crisi presente ne la Vendetta dei Sith.

Per ora disponiamo di poche informazioni su Star Wars The High Republic. Sappiamo che era un'epoca di pace, nella quale la Repubblica aveva consolidato il proprio potere e l'Ordine Jedi, dopo aver sconfitto l'Impero dei Sith, era fiorente.

E' il periodo in cui i Jedi contaminarono numerose razze e culture - come i mandaloriani. Saremmo curiosi di sapere come le fazioni politiche rivali, introdotte da George Lucas nella trilogia prequel, furono influenzate sia dagli esponenti della Repubblica che dai Jedi dell'Alta Repubblica, e come alcuni nemici iconici (l'Alleanza separatista o la Tecno Unione) presero corpo in questo specifico momento storico.

I Jedi stabilirono la propria autorità diventando una vera e propria forza di polizia, poi evolutasi in una vera e propria organizzazione militare all'interno di Clone Wars. Ma ciò che High Republic può e deve raccontare è la rinascita dei loro storici nemici, i Sith. Solo uno di loro sopravvisse nella battaglia contro i Jedi, Darth Bane, la cui figura potrebbe essere rievocata proprio all'interno di queste storie.

The High Republic non deve essere confusa con The Old Republic, la quale ha avuto luogo migliaia di anni prima della saga degli Skywalker. High Republic si pone a metà tra queste due fasi temporali, ma oltre ad accennare alla mitologia del prescelto vorremmo che venisse esplorato l'aspetto maggiormente politico, e in particolare i meccanismi corrosivi che permisero un'infiltrazione da parte dei Sith nella Repubblica.

I nuovi antagonisti di High Republic, "i Nihil", si sono mostrati in una serie di bozzetti inediti. Il primo numero di Star Wars è il fumetto più venduto del decennio.

Voi che cosa vorreste vedere in questo nuovo corso di storie? Ditecelo qui sotto!