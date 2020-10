Star Wars: The High Republic, ufficiale: il fumetto sarà una miniserie

Marvel ha annunciato che Star Wars: The High Republic, fumetto legato alla fortunata saga cinematografica, sarà pubblicato come miniserie. Entriamo nel dettaglio dell'opera.

Mentre tra i fan aumenta il desiderio di avere tra le mani questa nuova opera, in uscita il 5 Gennaio 2021, Marvel fa sapere che il fumetto non sarà una serie regolare ma una miniserie, annunciando che sarà quindi 6 il numero di volumi che la comporranno. La fine della serie sarà prevista quindi per Giugno 2021 ma una fase due dell'opera è già stata annunciata per l'estate dello stesso anno.

La serie a fumetti di Cavan Scott e Ario Aninditi è ambientata molto prima degli eventi narrati nei film, nell'epoca d'oro degli Jedi, ed avrà come protagonista la padawan Keeve Trennis che dovrà scegliere se completare il proprio addestramento Jedi o salvare degli innocenti. Altri dettagli sulla trama sono stati svelati precedentemente e riportati da noi in articoli come questo riguardante un nuovo maestro Jedi che apparirà in Star Wars: The High Republic, presentando anche diverse nuove spade laser e nuovi personaggi di cui parliamo nel articolo sui nuovi padawan di Star Wars: The High Republic.

Cosa ne pensate di questo fumetto? La comprerete? nell'attesa ecco l'anteprima del primo volume di Star Wars: The High Republic.