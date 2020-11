Star Wars The High Republic: un giovane Yoda appare nelle prime bozze pubblicate

Come anticipato nei mesi scorsi, nella nuova serie dedicata all'universo espanso di Star Wars, ovvero The High Republic, assisteremo ad una storia avvenuta 200 anni prima delle avventure mostrate nella saga di Skywalker, dove un ruolo importante sarà svolto dal maestro Yoda, apparso di recente nelle prime bozze pubblicate sul sito ufficiale.

Nell'era dell'Alta Repubblica i Jedi erano estremamente potenti, riuscivano infatti a mantenere la pace in molti sistemi, contrastando allo stesso tempo il potere dei Sith. Si trattava tuttavia di un periodo di espansione e pericolose spedizioni per l'Ordine dei Jedi, che metteva a rischio la vita di diversi Padawan e Maestri, mandandoli ad esplorare i Territori dell'Orlo Esterno.

A quel tempo Yoda si era già affermato come uno dei migliori Maestri dell'Ordine, e come potete vedere nella tavola riportata in fondo alla pagina, partecipava attivamente alle missioni insieme a studenti che avevano da poco intrapreso il cammino verso il Lato Chiaro della Forza. Nella scena rappresentata Yoda si trova sulla sua nave The Star Hopper, che viene immediatamente contattata per una missione di soccorso, essendo la più vicina alla zona dell'incidente. Il maestro cerca immediatamente di calmare gli studenti a bordo, dicendo loro che qualunque sia il problema, la Forza li guiderà.

La storia viene narrata dalla padawan Lula Talisola, che come i suoi compagni, cerca di mantenere un atteggiamento coraggioso, nonostante il timore di ciò che dovranno affrontare. Per quanto Yoda sembri totalmente uguale a quanto visto nella saga canonica, si può comunque notare l'assenza di capelli bianchi intorno alle orecchie. Ricordiamo che i nuovi romanzi della saga saranno pubblicati da Panini Comics, e vi lasciamo ai terrificanti nemici degli Jedi che appariranno in The High Republic.