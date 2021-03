Star Wars: The High Republic mostra il terribile potere dei nuovi villain Drengir

Introdotti nel romanzo Into The Dark, i Drengir sono arrivati anche sulle pagine della serie a fumetti Star Wars: The High Republic, e non hanno esitato a mostrare immediatamente le loro terribili capacità. Queste gigantesche piante senzienti infatti agiscono per il Lato Oscuro della Forza, cosa che li rende nemici naturali dei Cavalieri Jedi.

Nel terzo capitolo della storia scritta da Cavan Scott per la serie The High Republic, Keeve Trennis, da poco diventata un Cavaliere Jedi, continua le sue ricerche del misterioso e pericoloso individuo che si è persone nella colonia agricola su Sedri Minor, luogo in qualche modo legato alla guerra tra i pirati spaziali conosciuti come Nihil e l'Hutt Clan, che molti di voi conosceranno per il personaggio di Jabba apparso in Il Ritorno dello Jedi.

Nel mentre il Jedi Terec è in preda al panico, visto che la connessione con suo fratello gemello Ceret si è interrotta bruscamente quando quest'ultimo è arrivato proprio su Sedi Minor. Grazie all'aiuto di un ragazzo che vive lì, chiamato Bartol, Keeve riesce a trovare un immenso cratere che conduce nel sottosuolo. La Jedi si avventura per trovare molte delle persone disperse tenute prigionieri da dei rampicanti che sembrano nutrirsi della loro energia vitale.

Appaiono quindi i Drengir, che cercano di attaccare Keeve. Si scopre inoltre che quelle mostruose creature hanno infettato Ceret, corrotto dal Lato Oscuro della Forza, come percepisce Keeve mentre si avvicina al punto centrale della tana dei Drengir. La corruzione di Ceret agisce anche su Terec, attraverso il loro legame fraterno, ma fortunatamente Keeve e il Maestro Jedi Avaar Kriss riescono a liberare i gemelli dai Drengir, preparandosi allo scontro con Sskeer, il maestro di Keeve colpito proprio dall'influenza delle piante.

