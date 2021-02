Star Wars: The High Republic presenta Leox e Geode, i nuovi Han e Chewbecca

La storia di Star Wars: The High Republic è ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati nella saga dedicata alla storia della famiglia Skywalker, e nonostante vi siano numerose, e sostanziali differenze, in uno dei romanzi ufficiali pubblicati contemporaneamente alla serie a fumetti, sono stati presentati due personaggi molto interessanti.

In un'epoca in cui l'Ordine Jedi riesce a mantenere la pace in molti sistemi, e l'Alta Repubblica sembra essere in grado di amministrare il potere senza lotte e scontri interni, e la loro alleanza ha portato alla costruzione di una nuova base operativa nei territori dell'Orlo Esterno, dove i pericoli sembrano essere all'ordine del giorno. Nel romanzo Into the Dark, scritto da Claudia Gray, seguiamo il viaggio di quattro Jedi verso la base Starlight Beacon, a bordo della nave chiamata Vessel, comandata da Leox Gyasi e Geode.

Leox, come potete vedere dall'immagine in calce, appare con un design che richiama profondamente quello di Han Solo, con il quale sembra avere in comune anche il temperamento, tuttavia a differenza del pilota del Millennium Falcon, Leox è un pacifista, cerca sempre di evitare di usare il blaster, persino contro i pericolosi Nihil, e le terrificanti creature chiamate Drengir, introdotte proprio nel romanzo. Al suo fianco, corrispettivo di Chewbecca, troviamo Geode, appartenente alla razza di rocce senzienti chiamate Vintiani.

Geode appare visibilmente come un gigantesco masso, e nonostante non parli o si muova molto rispetto agli altri personaggi, durante i combattimenti si è dimostrato un valido compagno, e un abile copilota. Cosa ne pensate di questi successori spirituali di Han Solo e Chewbecca? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Lucasfilm ha presentato i Nihil con un breve video animato, e vi lasciamo scoprire cosa sono i terrificanti Drengir.