Star Wars The High Republic è stato rinviato al 2021: disponibili le nuove date

Lucasfilm ha comunicato il posticipo del progetto editoriale Star Wars: The High Republic. Al momento, le nuove date d'uscita sono fissate per il 2021. Il rinvio è causato ovviamente dall'emergenza virale del COVID-19, che ha costretto a rivedere le strategie di marketing della compagnia.

Nello specifico, Star Wars The High Republic: Light of the Jedi, un romanzo dalle tinte adulte scritto da Charles Soule, arriverà sul mercato il 5 Gennaio 2021. Lo stesso giorno raggiungerà gli scaffali il romanzo per ragazzi a cura di Justina Ireland, Star Wars: The High Republic A Test of Courage.

Proseguendo, lo Young Adult di Claudia Gray - Star Wars The High Republic: Into the Dark, debutterà il 2 Febbraio 2021. La nuova linea editoriale di Star Wars prevede anche delle uscite fumettistiche, da parte di Marvel Comics e IDW Publishing, le quali annunceranno delle nuove date di pubblicazione in un secondo momento:

"Dato questo periodo senza precedenti, abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Star Wars: The High Republic a Gennaio del 2021, affinché il lancio abbia successo e sia epico come merita di essere.

Ora, so che aspettare non è facile. E so che i fan sono stati entusiasti sin da quando è stato annunciato per la prima volta. Sono proprio lì con voi. Anche io aspetto di raccontare questa storia da anni. E nonostante non possa svelarvi nulla a riguardo, vi posso dire che i nostri architetti di storie - Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott e Charles Soule - continuano a lavorare su questa nuova era di racconti. Ne saprete di più da loro da quest'estate, e quando sarà il momento, assicuratevi di domandargli de "L'Eroe di Hetzal", "i gemelli", la "Lama di Bardotta", i clan Starros e San Tekka e le Tempeste. Non crederete a ciò che hanno in serbo per i Jedi e la Repubblica".

Le serie a fumetti di Star Wars, Clone Wars e Doctor Aphra, hanno una nuova data d'uscita. Non troppo tempo fa, abbiamo dedicato a Star Wars: The High Republic uno speciale d'approfondimento.