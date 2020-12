Star Wars: The High Republic stabilisce una nuova timeline nell'universo del franchise

Come era prevedibile, vista l'epoca in cui si svolgerà, la serie Star Wars: The High Republic ha portato delle importanti modifiche all'interno della timeline dell'universo narrativo creato da George Lucas nel 1977. I dettagli riguardanti questo cambiamento sono emersi dai nuovi romanzi, già resi disponibili alla stampa specializzata.

Ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati nella saga dedicata alla famiglia Skywalker, The High Republic esplorerà un'epoca molto particolare, quando ancora i Jedi avevano al supremazia completa sugli oscuri Sith, e grazie alla forte alleanza con l'Alta Repubblica i Cavalieri dell'Ordine riuscivano a mantenere in pace numerosi pianeti e sistemi.

L'introduzione di questa era, ha comportato naturalmente una riscrittura della timeline completa dell'universo di Star Wars, che vi riportiamo di seguito:

L'Alta Repubblica : il nuovo punto d'inizio canonico di Star Wars, ambientato 200 anni prima della trilogia prequel. Verrà esplorato nella serie di romanzi e fumetti prevista per il 2021, e nella serie tie-in The Acolyte in arrivo su Disney+.

: il nuovo punto d'inizio canonico di Star Wars, ambientato 200 anni prima della trilogia prequel. Verrà esplorato nella serie di romanzi e fumetti prevista per il 2021, e nella serie tie-in The Acolyte in arrivo su Disney+. La Caduta dei Jedi : riguarda la distruzione dell'Ordine Jedi e il ritorno dei Sith, i cui eventi sono stati mostrati in La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni, The Clone Wars e La Vendetta dei Sith.

: riguarda la distruzione dell'Ordine Jedi e il ritorno dei Sith, i cui eventi sono stati mostrati in La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni, The Clone Wars e La Vendetta dei Sith. Regno dell'Impero : esplora l'iniziale ascesa dell'impero, e la confusione che ciò ha generato in tutta la galassia. Questo periodo verrà esplorato in maniera più approfondita nella serie animata annunciata da poco, Bad Batch, ed è stato mostrato relativamente poco in Solo: A Star Wars Story.

: esplora l'iniziale ascesa dell'impero, e la confusione che ciò ha generato in tutta la galassia. Questo periodo verrà esplorato in maniera più approfondita nella serie animata annunciata da poco, Bad Batch, ed è stato mostrato relativamente poco in Solo: A Star Wars Story. Era della Ribellione : la lenta ma decisa ascesa della Ribellione nei decenni successivi al ritorno dell'Impero. È stata lo sfondo degli eventi di Star Wars Rebels, Rogue One: A Star Wars Story, Una Nuova Speranza, L'Impero colpisce ancora, e Il Ritorno dello Jedi.

: la lenta ma decisa ascesa della Ribellione nei decenni successivi al ritorno dell'Impero. È stata lo sfondo degli eventi di Star Wars Rebels, Rogue One: A Star Wars Story, Una Nuova Speranza, L'Impero colpisce ancora, e Il Ritorno dello Jedi. La Nuova Repubblica : la confusione lasciata dalla dipartita di Palpatine, il tentativo di sopravvivenza da parte dell'Impero, e una nuova Repubblica che prende forma. Un'epoca esplorata nella serie The Mandalorian.

: la confusione lasciata dalla dipartita di Palpatine, il tentativo di sopravvivenza da parte dell'Impero, e una nuova Repubblica che prende forma. Un'epoca esplorata nella serie The Mandalorian. Ascesa del Primo Ordine: gli imperiali sopravvissuti si organizzano nel Primo Ordine, e cercano di reclamare la galassia, per far risorgere Palpatine. Copre gli eventi visti in Star Wars: Resistance, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi, e l'Ascesa di Skywalker.

Cosa ne pensate di questa nuova timeline? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che è stato annunciato uno dei romanzi di The High Republic, e vi lasciamo al ritorno di un'arma direttamente dall'univeso espanso.