Star Wars: The High Republic svela come appare la Forza dalla prospettiva di un Jedi

Sin dalla prima pellicola pubblicata, la serie di Star Wars ha colpito molti degli appassionati soprattutto per quanto riguarda i misteri intorno al concetto di Forza, che sono stati approfonditi nel primo numero di Star Wars: The High Republic, la nuova testata di Marvel Comics, ambientata in un'epoca in cui i Jedi avevano immenso potere.

L'attenzione principale nella serie è rivolta alla giovane Padawan Keeve Trennis, che sta provando a concludere le sue prove per diventare un vero Cavaliere Jedi. L'ultimo compito che le è stato affidato l' ha portatoa sul pianeta Shuraden, territorio di frontiera della Repubblica. Su quello strano pianeta Keeve conosce una creatura del luogo, simile ad un folletto, chiamata Kanrii, che segue la Padawan riempiendola di informazioni ma anche domande imbarazzanti.

Il Maestro Jedi Sskeer ha elaborato una specifica prova per Keeve, che passa in secondo piano quando Keeve scopre che il villaggio di Kanrii si trova sotto attacco. Gli invasori si riveleranno essere i Ridadi, una specie di locuste spaziali, che migrano nello spazio. Solitamente i Ridadi utilizzano un segnale per individuare mondi disabitati, e attraversarli in tranquillità, ma stavolta sembra che ci sia stato un errore. Partendo alla ricerca di una risposta, Keeve entra in contatto con la Forza, per comunicare con i Ridadi.

Come potete vedere nella tavola riportata in calce, gli autori si sono impegnanti nel rendere questa connessione con la Forza visualmente comprensibile. L'esperienza di Keeve le rivelerà che il segnale dei Ridadi è stato disturbato dalla Starlight Beacon dei Jedi, e ciò permetterà alla Padawan di sistemare l'invasione, per poi superare brillantemente le prove dell'addestramento.

Ricordiamo che è stato annunciato The Edge of Balance, manga dedicato ai Jedi, e vi lasciamo scoprire la nuova classe dell'Ordine Jedi, il Wayseeker.