Star Wars: The High Republic, svelati i terrificanti nemici degli jedi

La storia che verrà raccontata in Star Wars: The High Republic continua a prendere forma giorno dopo giorno. L'ambizioso progetto che espanderà ulteriormente l'universo creato da George Lucas si arricchisce ancora una volta di nuovi dettagli che troverete qui di seguito.

Dopo che la Marvel ha annunciato ufficialmente Star Wars: The High Republic, la curiosità di sapere di più circa ambientazione, trama e protagonisti di questa nuova avventura è inevitabilmente cresciuta in tutti i fan della saga.

Oggi sappiamo che gli eventi raccontati nel nuovo progetto prendono luogo 200 anni prima in Star Wars: La minaccia Fantasma e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione. Tutti sanno che in quella fase storica della galassia, l'ordine dei Jedi era al culmine del suo splendore e che i Sith erano ritenuti estinti e dunque non più una minaccia.

La domanda dunque è sorta spontanea in molti: chi potrebbe mai essere l'antagonista di questa storia?. Una prima risposta a questa domanda ci arriva direttamente dai creatori della serie che hanno svelato i concept art di alcuni dei temibili mostri che i cavalieri Jedi affronteranno nel corso di quest'avventura. Si tratta di tre nuove razze mai viste prima nelle storie precedentemente raccontate.

In calce potete trovare quanto diffuso in rete.