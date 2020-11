Star Wars: in The High Republic torna un'arma direttamente dall'universo espanso

Molti degli elementi introdotti nella celebre fase dell'Universo Espanso di Star Wars sono andati perduti dopo la conclusione della stessa, ma grazie al nuovo canone che si sta sviluppando da quando Dinsey ha acquisito i diritti del franchise, gli appassionati possono tornare a visitare nuovi pianeti e anche a vedere armi che sembravano sparite.

Stiamo parlando di un'arma mai apparsa nei film, o nelle serie tv, ma solo nell'era Legends di Star Wars, e che è stata comunque in grado di catturare l'attenzione di molti fan quando venne presentata per la prima volta, ovvero la frusta laser. La pubblicazione della nuova serie The High Republic andrà a stabilire delle basi molto solide e narrativamente ricche, e oltre alla serie regolare a fumetti verranno realizzati anche dei romanzi che approfondiranno storie parallele o riguardanti personaggi magari marginali, come A Test of Courage, scritto da Justina Ireland e previsto per il 5 gennaio.

Il libro seguirà le avventure del Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh, una sedicenne incaricata di sorvegliare Avon Starros, un inventore di 12 anni che sta progettando una nuova stazione stellare chiamata Starlight Beacon, e si svolgerà a bordo di un incrociatore stellare. Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale pubblicata dalla Penguin Randome House: "Ma poco dopo aver cominciato il loro viaggio, delle bombe esplodono all'interno dell'incrociatore. Mentre i Jedi adulti cercano di salvare la nave, Vernestra, Avon, il suo droide J-6, un Padawan e il figlio di un ambasciatore riescono a fuggire grazie ad una navicella di salvataggio, ma le comunicazioni non funzionano e i rifornimenti sono esigui. Decidono perciò di atterrare su una luna vicina, dove trovano riparo ma non molto altro. Che la foresta intorno a loro nasconda dei pericoli?"

Da alcuni estratti pubblicati in rete è emerso che Vernestra abbia modificato personalmente la sua spada laser rendendola più simile ad una frusta. La modifica sembra essere avvenuta proprio durante la prima notte passata sulla luna dove sono atterrati, e sarà quindi l'arma principale che vedremo nel corso della lettura. Ricordiamo che sono state mostrate le prime bozze di The High Republic, e vi lasciamo scoprire chi saranno i 4 protagonisti della nuova serie.