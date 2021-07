Star Wars: The High Republic tornerà nel 2022 con un'oscura e nuova minaccia per i Jedi

Come ogni anno, il franchise di Star Wars ha ricevuto un panel dedicato durante il Comic-Con, dove è stato annunciato il ritorno della serie The High Republic a partire da gennaio 2022. Il seguito dell'epoca dell'Alta Repubblica conterrà nuove minacce per il grande e rispettato Ordine Jedi, e potrebbe anticipare la caduta dei valorosi Cavalieri.

"La Luce dei Jedi diventa oscura..." così recitano le scritte di presentazione della seconda fase dell'opera, chiaro riferimento al titolo del romanzo scritto da Charles Soule, La Luce dei Jedi, edito in Italia da Panini Comics. Il libro ha approfondito la crescita e la potenza raggiunte dall'Ordine Jedi in quello specifico momento storico, oltre a mostrare il suo ruolo fondamentale nella crisi galattica.

Anticipato dallo stesso team di autori intervenuti durante il Comic Con, nel 2022 la serie continuerà attraverso tre progetti differenti. Il primo è Mission to Disaster di Justina Ireland, un libro pensato per i giovani lettori che vogliono approfondire l'universo espanso di Star Wars. Poi verrà pubblicato Midnight Horizon, romanzo di Daniel José Older, e Eye of the Storm, due volumi a fumetti scritti da Charles Soule, dove verrà approfondita la misteriosa figura di Marchion Ro, definito spaventoso e con un background particolarmente complicato dall'autore stesso.

Ricordiamo che è stato annunciato il manga prequel del film Rogue One, e vi lasciamo al ritorno di un importante vice ammiraglio nella serie a fumetti di Star Wars.