Star Wars: torna un importante vice ammiraglio visto nel film Gli Ultimi Jedi

La trilogia di film sequel ha presentato agli appassionati dell'immenso universo di Star Wars una quantità di personaggi alquanto interessanti, approfonditi successivamente grazie ad altri media che sono riusciti ad inserirle consapevolmente all'interno della Saga di Skywalker, come avvenuto nell'ultimo volume della serie principale.

Ambientata tra gli eventi visti nell'Impero Colpisce Ancora e il Ritorno dello Jedi, attualmente la storia è incentrata sul tentativo da parte di Luke, Leila e Chewbecca di recuperare Han, imprigionato in una lastra di carbonite, catturato dal cacciatore di taglie Boba Fett. Grazie ad un messaggio olografico di Amilyn Holdo, Leila viene a conoscenza del fatto che Han si trova nelle mani della Crimson Dawn, l'organizzazione criminale vista nella pellicola spin-off Solo: A Star Wars Story.

Come molti di voi avranno già ricordato, Amilyn Holdo è apparsa nell'episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, dove veniva chiamata Viceammiraglio Holdo. Nonostante questa breve, ma importante comunicazione, sembra molto improbabile che Amilyn possa tornare al fianco dei protagonisti, ma potrebbero esserci altri episodi simili che riescano a definire meglio il rapporto tra lei e Leila, la quale mostrerà in futuro di avere piena fiducia nelle capacità di Holdo.

Ricordiamo che c'è stato anche un altro inaspettato ritorno in War of the Bounty Hunters, e vi lasciamo ai primi dettagli su Trail of Shadows, la nuova serie che sostituirà The High Republic.