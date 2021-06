Star Wars: torna una pericolosa organizzazione criminale in War of the Bounty Hunters

L'inizio della nuova serie crossover ambientata nell'universo di Star Wars, War of the Bounty Hunters, è stato esplosivo. Dalla scomparsa della lastra di carbonite contenente Han Solo, fino al ritorno dell'organizzazione criminale Crimson Dawn vista nella pellicola Solo: A Star Wars Story, il primo volume ha introdotto interessanti sviluppi.

Ambientata tra L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi la guerra dei cacciatori di taglie sembra porsi fin dall'inizio obiettivi ben precisi, riguardanti principalmente l'approfondimento di personaggi apparsi nelle storie considerate parallele agli eventi della saga degli Skywalker, e il loro coinvolgimento in intricate storie mai mostrare nel corso dei film regolari. Han Solo si ritrova imprigionato in una lastra di carbonite, che Boba Fett sta portando al palazzo di Jabba the Hutt.

Nel corso del viaggio però, Fett è costretto a fermarsi per stabilizzare il processo della carbonite, dato che potrebbe uccidere Han. Tuttavia è proprio in questa circostanza che la lastra viene rubata, e Boba Fett comprende subito dopo di aver una taglia, e di essere quindi seguito da diversi suoi colleghi. Fortunatamente riesce a ad uccidere un droide cacciatore per scoprire che a mettere la taglia sulla sua testa è stato lo stesso Jabba, impegnato in una riunione della famiglia Hutt sulla nave di un gruppo di criminali che sembra avere la lastra di Solo.

Crimson Dawn è tornata. E con questa anche uno dei personaggi più importanti del passato da contrabbandiere di Han, ovvero Qi'ra, che come abbiamo visto dai recenti dettagli emersi in rete, sembra essere la guida principale dell'organizzazione, dopo la morte del creatore Darth Maul, ucciso da Obi-Wan Kenobi due anni prima gli eventi di Una Nuova Speranza.

Ricordiamo che The High Repulic continuerà con la serie Trial of Shadows, e visti i recenti sviluppi nella serie crossover vi lasciamo al nuovo costume ottenuto temporaneamente da Boba Fett.