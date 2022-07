Star Wars: Vader e Palpatine si erano già affrontati? Un inedito scontro nel volume 25

Il 20 luglio 2022 uscirà il volume 25 della nuova serie a fumetti di Star Wars, centesimo della collaborazione con Charles Soule come sceneggiatore, e che conterrà per l’occasione delle storie speciali raccontate da lui stesso attraverso le illustrazioni di artisti che hanno contribuiti molto nelle serie ambientate nella galassia lontana lontana.

I primi due racconti sono legati da un titolo comune, “La Lezione”, e narrano rispettivamente una vicenda di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, ambientata tra i primi due episodi della trilogia prequel, e un duello avvenuto tra Darth Sidious e Darth Vader poco dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith. Probabilmente si tratta di una sorta di allenamento preparato da Sidious per il suo nuovo allievo, ed è attualmente, considerando la narrazione canonica, la prima battaglia tra i due signori dei Sith.

La terza storia, “Ci vediamo in giro, ragazzo”, ha come protagonista Kylo Ren, ed è ambientata tra gli episodi VIII e IX, mentre la quarta, e ultima, “Elogio a Snap”, ha luogo dopo gli eventi dell’Ascesa degli Skywalker, e ha come protagonista Poe Dameron e i suoi compagni, e dal titolo si comprende come sia dedicato a Temmi Wexley, il cui soprannome era Snap, uno degli eroici piloti che morì durante la battaglia di Exegol. In calce potete vedere la splendida cover firmata da Carlo Pagulayan dedicata a tutti i protagonisti del volume celebrativo.