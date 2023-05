Star Wars: Vader prova ancora rispetto e lealtà nei confronti dei suoi soldati

Darth Vader è ormai considerato una fredda macchina assassina, incapace di provare sentimenti e pronto a uccidere chiunque si ponga tra lui e i suoi obiettivi. In realtà, le varie storie a fumetti pubblicate, tra cui Star Wars: Darth Vader Black, White and Red hanno fatto luce sulla sua vera natura, anche durante la guerra dei cloni.

Sebbene abbia subito diversi traumi, sia fisici che mentali, dopo lo scontro con Obi Wan Kenobi e la morte della sua amata Padmé, Anakin Skywalker è ancora presente sotto quell’iconica maschera nera, e allo stesso modo lo sono anche alcuni valori che anni prima gli hanno permesso di far parte dell’Ordine Jedi. In una scena narrata nel secondo volume di Star Wars: Darth Vader Black, White and Red Vader ricorda i soldati della 501esima legione, di come seguirono i suoi ordini, e del senso di cameratismo che era nato durante le leggendarie Guerre dei Cloni, quando venne promosso a Generale Jedi.

Entrando più nel dettaglio, nel racconto La Pietà Infinita, di David Pepose e Alessandro Vitti, viene mostrata una missione di Vader e degli Stormtroopers della 501esima legione. Incaricati di investigare una nave abbandonata, proprio La Pietà Infinita, Vader e i suoi soldati finiscono vittime di un assalto da parte di bestie Z’Rakkon mutate. Parlando con un Sergente, disposto a morire per l’Impero ma non ucciso da delle bestie, Vader promette solennemente che sia lui che i suoi soldati verranno vendicati. Una promessa che non si addice minimamente ad un Signore dei Sith, ma che Anakin Skywalker sarebbe stato pronto a fare in qualsiasi momento, pur di proteggere i propri compagni sul campo di battaglia.

Cosa ne pensate di questa scena riguardante Vader? Fatecelo sapere nei commenti. Infine, ricordiamo che Darth Vader ha risvegliato un nuovo potere della Forza.