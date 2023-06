Star Wars: il vero motivo per cui Anakin odiava Obi-Wan

Il decadimento di Anakin Skywalker è iniziato dal conflitto tra la sua ambizione e il poco rispetto ricevuto dal Gran Consiglio Jedi. Tale sviluppo, visto nell’Episodio III, comportò anche una rottura nel rapporto con Obi-Wan, portando Anakin ad odiare il suo mentore come raccontato in Star Wars: Darth Vader.

Di fronte al rifiuto dei membri del consiglio di promuoverlo a Maestro Jedi, infatti, Anakin rimase profondamente frustrato, e iniziò ad accumulare rancore anche nei confronti del suo maestro, sfogandosi saltuariamente con Padmé. La rabbia verso Obi-Wan esplose su Mustafar, quando vide proprio Amidala accompagnata dal Jedi. Pensando che i due avessero operato insieme un piano per fermarlo, Anakin era ormai pronto a scatenarsi, soffocando lei con la Forza e affrontando il suo vecchio maestro in un epico duello.

Ma non è tutto. In Star Wars: Darth Vader #5, scritto da Greg Pan e disegnato da Raffaele Ienco, emerge un dettaglio a cui molti appassionati avevano pensato vedendo l’Episodio III: La Vendetta dei Sith, ma che non era mai stato ufficializzato. Nel volume Vader cerca di recuperare informazioni sulla morte di Padme, rivivendo i suoi ultimi momenti grazie alle analisi condotte da un droide.

Facendo riaffiorare le emozioni provate nel vedere Padme e Obi-Wan insieme, per fermarlo e riportarlo al Lato Chiaro della Forza. Quando la donna, vicina al parto e alla morte, continua a pronunciare il nome di Obi-Wan, scopriamo cosa Vader ha realmente pensato quando li ha visti atterrare su Mustafar. Anakin era sicuro che Padme e Obi-Wan avessero una relazione, l’ennesimo errore che lo rese vittima del Lato Oscuro e decretò la morte di sua moglie.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa rivelazione nei commenti. In conclusione, ricordiamo che la più grande minaccia dei Jedi sembra un orrore lovecraftiano, e vi lasciamo scoprire un importante segreto sull’armatura di Darth Vader.