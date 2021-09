Star Wars: Visions sta per arrivare, la critica è entusiasta del progetto

Abbiamo sempre legato Star Wars ai live action, partendo da quei film nati quasi 45 anni fa dalla mente di George Lucas, reiterati dai prequel a cavallo dei due millenni e poi da una serie di progetti tra libri, videogiochi e nuovi adattamenti a marchio Disney.

Negli ultimi tempi, la galassia lontana lontana è rifiorita con altri progetti principali e collaterali, con un The Mandalorian arrivato alla terza stagione e videogiochi come Star Wars: Knights of the Old Republic Remake in programma. Ma su Disney+ tra qualche giorno arriverà anche un progetto nuovo di zecca e certamente unico nel suo genere, che ha raccolto a sé la bravura di alcuni studi d'animazione nipponici. Studio Trigger, Production IG, Kinema Citrus e tantissimi altri metteranno mano agli episodi di Star Wars: Visions, un progetto che ci porterà a conoscere personaggi inediti e osservati da un altro punto di vista.

Pur ancora con un embargo editoriale, diversi critici americani hanno fatto trapelare delle piccole considerazioni su Star Wars: Visions. Il parere è quasi unanime: il progetto merita la visione e presenta il mondo di Star Wars in un modo mai visto prima. Ogni episodio riesce a essere dinamico, unico, espressivo e originale, così da fornire una visione sempre diversa dell'universo di jedi e sith.

Non perdetevi il trailer di Star Wars: Visions, la cui uscita è programmata per il 22 settembre 2021 su Disney+.