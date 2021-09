Star Wars: Visions è canonico oppure no? La conferma del produttore

Disney+ ha pensato a un progetto importante e unico per il franchise di Star Wars. Mentre continua la produzione di film e serie TV in live action, il gigante dell'intrattenimento ha stretto un'importante collaborazione con alcuni studi d'animazione giapponesi per creare la serie antologica Star Wars: Visions.

Science Saru, Production I.G., Studio Trigger, Kinema Citrus e tantissimi altri ancora sono i nomi importanti coinvolti in questo progetto. Ognuno ha pensato a un proprio mondo, una propria visione di Star Wars e l'ha messo in questo progetto animato. Abbiamo così alcuni episodi scollegati tra loro ma che insieme creano un prodotto unico. Star Wars: Visions è stato promosso a pieni voti ma una domanda attanaglia i fan: è da considerarsi canonico?

I produttori Kanako Shirasaki e James Waugh ne hanno parlato di recente, affermando che Star Wars: Visions al momento non è da considerarsi canonico e quindi non è parte integrante dell'universo con jedi e sith. Tuttavia le storie viste potrebbero nei prossimi anni rientrare in qualche modo nella galassia lontana lontana con altre produzioni e in altri modi.

Era anche pronosticabile, considerato come queste tante realtà abbiano creato un prodotto unico e diverso al suo interno ma anche in conflitto in alcune parti con le regole dell'universo creato da George Lucas.