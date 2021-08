Star Wars: Visions, cosa sappiamo sull'antologia anime? Tutti i dettagli emersi finora

Durante l'Anime Expo Lite 2021, Disney ha finalmente svelato la data di uscita di Star Wars: Visions, ponte di collegamento tra la galassia di Lucasfilm e il mondo dell'animazione giapponese. Ma oltre a ciò, cosa sappiamo di quest'attesissima opera?

Lucasfilm e Disney hanno descritto Star Wars: Visions come "una serie originale di cortometraggi animati". Dunque, a differenza di serie lineari come The Clone Wars, Visions esplorerà nuove storie e nuovi personaggi in ognuno dei corti che andranno a comporre la serie. Questa è la prima serie antologica targata Star Wars.

Secondo quanto riportato dagli stessi autori, Visions "celebra la galassia di Star Wars" e lo farà attraverso una lente culturale che trae risorse da quella giapponese, con ogni creatore che contribuirà a portare del suo nel franchise.

Ogni episodio dell'antologia sarà diretto da uno studio d'animazione diverso, per cui a ogni appuntamento troveremo un approccio stilistico differente. Per quest'antologia Lucasfilm e Disney hanno riunito "i migliori creatori di anime giapponesi", come ad esempio Studio Trigger, Science Saru e Colorido.

Da uno degli episodi del'antologia sarà tratto un romanzo, Star Wars: Ronin - A Visions Novel. Star Wars ha una grande tradizione letteraria e questa nuova opera, che si baserà sull'episodio The Duel, debutterà il 12 ottobre.

L'antologia sarà composta da almeno 10 episodi, come annunciato da Kathleen Kennedy durante il Diseny Investor Day 2020. Questa dovrebbe essere la cifra minima e non è da escludere che alcuni dei corti siano composti da uno o più episodi.



Star Wars: Visions debutterà su Disney+, la piattaforma streaming di Disney, il 22 settembre. Recentemente, l'animatrice Chung ha parlato delle insane condizioni di lavoro del settore e Science SARU ha risposto a tali critiche.