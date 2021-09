Star Wars Visions: I fan chiedono uno spin off incentrato su 'Il Nono Jedi'

L'anime è ambientato dopo gli eventi dell'ultima trilogia, e ci racconta la storia di Ethan e Kara, due personaggi legati all'uso delle famose spade laser e che avranno un profondo impatto sul futuro dell' ordine Jedi . In calce alla notizia trovate numerosi commenti condivisi su Twitter da parte degli appassionati in cui possiamo leggere la loro reazione al corto animato: oltre a discutere degli aspetti innovativi presenti nella puntata incentrati sulle spade laser, in molti chiedono infatti di sviluppare maggiormente la storia dei due , magari in uno spin off sempre prodotto da Production I.G. , anche se per ora non sappiamo se la continuazione di uno dei corti è nei piani dello studio di animazione. Cosa ne pensate di questo episodio, è stato fra quelli che avete preferito? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

The Ninth Jedi episode in Star Wars Visions needs its own spin off outside of canon. Holy shit so far that’s probably my favorite one — Half-Baked Opinions (@HB_Opinions) September 23, 2021

For those of you watching Star Wars Visions, I still can't get over how great The Ninth Jedi was.



It's my favorite in the anthology so far. — Courtney Lanning (@CourtLanning) September 24, 2021