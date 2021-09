Star Wars Visions: tutti i protagonisti riuniti nella key visual ufficiale

La prima serie anime dedicata all'universo creato da George Lucas, Star Wars: Visions, arriverà su Disney+ il 22 settembre 2021, e per stuzzicare l'interesse degli appassionati Lucasfilm ha pubblicato una key visual, rivelando i protagonisti dei nove episodi che comporranno questa speciale antologia.

Il progetto, nato dalla collaborazione di ben sette studi di animazione giapponesi sotto le direttive di Disney, è caratterizzato da stili narrativi e artistici diversi, che hanno dato vita a personaggi unici e a storie contenenti elementi tipici della cultura giapponese. Un'iniziativa che va ad arricchire ulteriormente il già vasto universo di Star Wars, adottando una prospettiva differente dopo più 40 anni di produzioni occidentali dedicate al franchise.

Oltre a rivelare i titoli dei nove episodi, e i rispettivi protagonisti, che comporranno la serie, Lucasfilm e Disney hanno rivelato i loro design tramite la key visual che trovate in calce.

Star Wars Visions (lista episodi completa)

Il Duello di Kamikaze Douga (Ronin e il droide R5-D56)

Rapsodia di Tatooine di Studio Colorido (Boba Fett)

I Gemelli di Trigger (Karre e un uomo mascherato)

La Sposa del Villaggio di Kinema Citrus (Haru e Vaan)

Il Nono Jedi di Production I.G. (Juro)

T0-B1 di Science SARU (il droide T0-B1)

L'Antico di Trigger (Dan)

Lop & Ocho di Geno Studio (Lop e il droide TD-4)

Akakiri di Science SARU (Masago)

Il primo trailer di Star Wars Visions ci aveva già rapidamente presentato i personaggi principali, dandoci anche un rapido sguardo ai diversi stili di animazione e ai character design molto differenti tra loro. Seguendo la struttura delle locandine dei film di George Lucas, l'immagine in calce ritrae i nove protagonisti con i loro tratti caratteristici, come i diversi colori delle spade laser.



In basso si trova Ronin, sovrastato dal misterioso uomo mascherato dell'episodio "I Gemelli", sopra cui è seduto il droide T0-B1 molto simile ad un bambino umano, come se fosse una versione iper tecnologica di Pinocchio. Inoltre sono presenti il colorato droide TD-4, compagno di Lop, la giovane ragazza somigliante a un coniglio che nel trailer eredita una spada laser, e Masago che sovrasta tutti con il suo minaccioso sguardo.

Per concludere ricordiamo che dall'avventura di Ronin sarà tratto il romanzo Star Wars: Ronin - A Visions Novel.