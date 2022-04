Star Wars: Visions, le reazioni dei fan al ritorno della serie con nuovi episodi

Dalla speranza di vedere il seguito di storie narrate nella prima parte, fino ad immaginare in quali altri reconditi angoli della galassia lontana lontana autori e registi potranno portarli, molti fan sembrano avere enormi aspettative per i nuovi episodi , come potete vedere dai diversi post riportati in calce alla notizia. Ricordiamo che novità a riguardo potrebbero arrivare durante l'evento Star Wars Celebration , tra il 26 e il 29 maggio 2022. E voi cosa ne pensate? Siete entusiasti del ritorno dell’anime antologico ambientato nell’universo di Star Wars? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione.

A summary of my reaction to seeing Season 2 of Star Wars Visions is happening pic.twitter.com/bE5IitnyIE — Shaylo the Star Wars Coochie Girl (@Shaylo_Ren) April 13, 2022

we are so lucky to be getting season 2 of star wars visions! pic.twitter.com/ZIIKQN6gQr — chloe 🚀 (@lightsabrqueen) April 13, 2022

Now that Season 2 is kind of confirmed, here's a reminder that The Village Bride from Star Wars Visions is a goddamn masterpiece pic.twitter.com/25porB3Fn4 — Space Cowboy (@BattyWanderer) April 14, 2022

Hope we get some Star Wars Visions s2 news at Celebration! @starwars pic.twitter.com/E9OGESG4Li — Tusken Boba 🔥 18 days Star Wars Day! (@FettRules) April 7, 2022