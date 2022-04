Star Wars Visions: un report conferma il ritorno dell'anime antologico nel 2022

Una delle più grandi sorprese del settore dell’animazione del 2021 è stata Star Wars: Visions. La serie antologica, risultato della collaborazione tra Disney e sette studi di animazione giapponese, è stata apprezzata dai fan dell’universo ideato da Lucas, e secondo un recente report sembra che potrebbe tornare nel 2022.

Prendendo in considerazione l’accoglienza e il successo ricevuti sin dai primi episodi era più che prevedibile che Disney avrebbe deciso di investire nuovamente nel progetto, e la conferma del ritorno dell'anime è arrivata da diverse fonti e infine dal report pubblicato su Cinelix, dove è stato specificato che una nuova tranche di episodi arriverà prima della fine del 2022.

Sfortunatamente non sono stati rivelati dettagli riguardo la produzione, né se si tratta di una seconda stagione, né se gli studi che hanno partecipato alla prima torneranno per raccontare il seguito di alcune delle storie particolarmente apprezzate, oppure se verranno coinvolti altri animatori e registi.

Possiamo tuttavia aspettarci aggiornamenti ufficiali tra il 26 e il 29 maggio 2022, giornate in cui si terrà l’annuale Star Wars Celebration, nel Convention Center di Anaheim in California. Per concludere vi lasciamo alla splendida statua dell'iconico Ronin dell'episodio "Il Duello", realizzata da Kotobukiya, e alla nostra recensione di Star Wars: Visions.