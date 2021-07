Star Wars: Visions, rivelata la trama degli episodi dell'anime antologico

Il trailer di Star Wars: Visions ci ha permesso di vedere una breve anteprima dell'anime antologico dedicato a Guerre Stellari, scopriamo quindi quali sono i titoli e la trama degli episodi dell'atteso show.

Durante un incontro con la stampa i registi delle puntate di Star Wars: Visions hanno condiviso i temi e l'ambientazione degli episodi su cui hanno lavorato, alimentando le attese dei fan nei confronti di questo nuovo prodotto dedicato all'opera di George Lucas. La puntata d'esordio si intitola "The Elder" e sarà ambientata nel periodo precedente al primo film di Star Wars, La Minaccia Fantasma. In particolare ci permetterà di seguire l'evoluzione del rapporto tra un maestro Jedi e i suoi Padawan prima dell'inizio degli eventi di Guerre Stellari.

Il secondo episodio sarà "The Twins", secondo le parole del regista Hiroyuki Imaishi mostrerà le vicende di due gemelli addestrati seguendo gli insegnamenti Sith, a seguito della sconfitta imperiale in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Anche "The Ninth Jedi" sarà ambientato dopo il nono film di Guerre Stellari mentre il protagonista sarà un personaggio inedito.

"Lop and Ocho" sarà diretto da Yuki Igarashi e ambientato dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, i protagonisti che danno il nome alla puntata sono rispettivamente una creatura umanoide simile ad un coniglio e la figlia del signore locale di un pianeta, recentemente invaso dalle truppe imperiali. Junpei Mizusaki e Takashi Okazaki hanno lavorato a "The Duel", episodio di cui non conosciamo molto, tranne che ci mostrerà un duello ambientato in uno dei numerosi pianeti della galassia.

Un originale matrimonio sarà al centro delle vicende di "The Village Bride", su cui ha lavorato Hitoshi Haga, mentre "Akakiri" di Eunyoung Choi sarà un cortometraggio incentrato sulla storia d'amore tra una principessa ed un Jedi. Un androide invece sarà il protagonista di "T0-B1" in una storia ispirata ad Astro Boy, mentre "Tatooine Rhapsody" di Taku Kimura è stata descritta dal regista come un musical rock.

La serie farà il suo debutto il prossimo 21 settembre, mentre è già stato annunciato un libro ispirato a Star Wars: Visions.