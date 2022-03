Star Wars Visions: il Ronin dell'episodio 'Il Duello' diventa una statua da collezione

Una delle più grandi sorprese per gli appassionati dell’universo di Star Wars nel corso del 2021 è stata la serie antologica Star Wars: Visions, nata dalla collaborazione tra Disney e ben sette studi di animazione giapponese, che ha donato una prospettiva differente sul mondo di Jedi, Sith e in generale del rapporto dei personaggi con la Forza.

Tra i diversi protagonisti ideati dai rispettivi autori, il misterioso ronin che sembra seguire un percorso di redenzione nell’episodio “Il Duello”, prodotto dallo studio Kamikaze Douga, e candidato come miglior corto ai VFX Japan Awards è stato particolarmente apprezzato dalla community affezionata, e gli artisti dello studio Kotobukiya hanno quindi deciso di rendergli omaggio realizzando una splendida statua da collezione.

Dalle immagini condivise dallo studio, che trovate in fondo alla pagina, si nota la cura con cui è stato ricreato il design del guerriero, in passato un Sith come si può evincere dalla spada laser rossa, inserita all’interno di un particolare manico in perfetto stile samurai. Tutti i dettagli sono anche frutto della collaborazione con il character designer dell’episodio, Takeshi Okazaki. Il prodotto, alto circa 31 centimetri, arriverà sul mercato nel mese di luglio 2022, e per chiunque fosse interessato è già possibile preordinarlo sul sito ufficiale di Kotobukiya al prezzo di 27500 yen, circa 215 euro.

Per concludere vi lasciamo agli ultimi, interessanti, cambiamenti della serie a fumetti di Star Wars.