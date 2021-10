Star Wars Visions: un sequel per il Nono Jedi? Il regista Kamiyama ne farebbe un film

Star Wars: Visions prima produzione che ha visto l’incontro dell’universo creato da George Lucas con l’animazione giapponese, ricevendo un’ottima accoglienza dalla community appassionata della galassia lontana lontana. Uno degli episodi più apprezzati è stato il Nono Jedi, ricco di elementi narrativi che potrebbero trovare forma in un sequel.

Il racconto tratta di un uomo che fabbrica nove spade laser, armi leggendarie, scomparse da anni, che potrebbero dare inizio ad una nuova era per i Jedi. Tuttavia, questa alleanza viene scoperta dalle forze oscure, che intanto cercano di far risorgere i Sith.

Sicuro di non farcela, l’uomo affida il destino dell’Ordine a sua figlia Kara, unica in grado di riportare l’equilibrio nella Forza, considerata la sua connessione con essa. Questo particolare sguardo rivolto al futuro, il rapimento del padre e la conclusione dell’episodio, sono ciò che potrebbe portare alla produzione di un seguito, idea di cui lo stesso Kamiyama in una recente intervista si è detto entusiasta.

“Se fosse possibile, vorrei sicuramente provarci, e credo che la storia sia talmente ben articolata da poter fare un film” così ha commentato il regista alludendo ad una possibilità che molti fan e spettatori hanno immaginato subito dopo la pubblicazione della serie su Disney+. E voi? Vorreste vederne un seguito del racconto diretto da Kamiyama e realizzato dallo studio Production IG? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo infine che l'episodio "Il Vecchio" ha ricevuto un nuovo poster promozionale, e vi lasciamo alla nostra recensione di Star Wars Visions.