Star Wars Visions: La Sposa del Villaggio candidato all'Oscar come miglior corto animato

Star Wars: Visions si è rivelata una grande sorpresa per gli appassionati dell’universo creato da George Lucas, e nonostante le molteplici preoccupazioni precedenti all’uscita sulla piattaforma Disney+ alcuni degli episodi prodotti hanno saputo conquistare anche i più scettici attraverso uno stile e una prospettiva estremamente peculiari.

In particolare il quarto episodio, “La Sposa del Villaggio”, è riuscito ad inserire diversi elementi narrativi e stilistici che hanno portato Disney ad inviare la candidatura del corto in questione agli Oscar, precisamente per la categoria miglior cortometraggio animato. La notizia viene direttamente dal sito Cartoon Brew, dove è stata stipulata una lista di 84 corti animati attualmente in lizza per la prestigiosa statuetta.

Diretto da Hitoshi Haga e prodotto dallo studio Kinema Citrus, che molti di voi conosceranno per lo splendido adattamento di Made in Abyss, l’episodio in questione racconta la drammatica storia di una Jedi, ormai caduta, che riesce tuttavia a salvare un intero villaggio, vicino a perdere la figlia del capo e il suo compagno.

Il calzante ritmo narrativo, unito alla singolare colonna sonora composta da Kevin Perkin, oltre ai temi antimperialisti e alla prospettiva unica adottata nel trattare un racconto del genere, rendono la puntata in sé un incredibile omaggio all’immenso universo narrativo di Star Wars, nonché un grande esempio di incontro tra culture diverse dal punto di vista produttivo.

Per concludere vi lasciamo alle teorie riguardanti una seconda stagione di Visions, e vi ricordiamo che il regista del Nono Jedi vorrebbe fare un film per continuare la storia.