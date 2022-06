Star Wars Visions: la storia del Sith Ronin continuerà in un fumetto firmato da Okazaki

Uno dei progetti più interessanti dell’universo di Star Wars è stata la serie antologica uscita nel 2021 Star Wars: Visions. Nata dalla collaborazione tra Lucasfilm e ben sette studi d’animazione giapponesi l’opera ha riscosso grande successo, grazie a storie e personaggi del tutto originali e capaci di conquistare l’attenzione dei fan.

Tra varie candidature a prestigiosi premi e l’interesse universale generato dai primi nove corti animati pubblicati, è già stata confermata la produzione di una seconda stagione che dovrebbe arrivare indicativamente nella primavera del 2023. In attesa di scoprire quali altri personaggi e viaggi ci aspettano, Marvel ha confermato la pubblicazione di una serie a fumetti dedicata al misterioso e potente Ronin, protagonista dell’episodio “Il Duello”, diretto da Takanobu Mizuno per lo studio Kamikaze Douga.

La serie, di cui trovata la cover del primo volume in calce, sarà scritta da Takashi Okazaki, sceneggiatore dell’episodio in questione nonché autore del mangaka Afro Samurai, di cui si nota un palese riferimento nel personaggio presente sullo sfondo dell’illustrazione. Il primo volume di Star Wars: Visions verrà pubblicato nel mese di settembre 2022, non è stato tuttavia specificato se si tratta di una miniserie o di un progetto a lungo termine, e per ora non vi sono ancora dettagli sulla trama. Dal titolo possiamo però presupporre che coprirà anche altre storie introdotte nei diversi corti.