Star Wars Visions: Studio Trigger voleva raccontare una storia sui Wookie

Star Wars: Visions si è presentato sin da subito come un progetto ambizioso e curioso, soprattutto per il coinvolgimento di ben sette studi d’animazione giapponesi al fianco di Disney. Tra questi vi era Studio Trigger, che ha prodotto due dei nove episodi pubblicati, e che inizialmente aveva proposto al colosso americano un’altra storia.

Nel corso dell’Anime Expo 2022, al panel dedicato alla serie antologica, era presenta Hiromi Wakabayashi, producer della serie che ha tolto qualche curiosità sulla produzione rispondendo alle domande dei fan. Mentre Shigeto Koyama e Yoh Yoshinari realizzavano degli artwork esclusivi per l’evento, Wakabayashi ha parlato di come Studio Trigger sia stato entusiasta di collaborare ad un progetto come Star Wars: Visions, ammettendo anche dell’esistenza di un racconto che avevano in mente di realizzare e che non ha ancora visto luce.

Lo studio infatti sarebbe stato interessato a raccontare una storia riguardo gli Wookies, con protagonista una giovane wookie intenzionata a vivere un’avventura nello spazio e ad allontanarsi dal pianeta arboreo Kashyyyk, visto anche nei film. Un’idea rifiutata da Disney per la prima stagione del progetto, e che quindi potrebbe tornare nella seconda stagione di Star Wars: Visions. Cosa ne pensate? Vorreste vedere una storia del genere? Ditecelo nei commenti.