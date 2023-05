Star Wars Visions: la Forza torna su Disney+ con il Volume 2

Oggi, 4 maggio 2023, gli appassionati di tutto il mondo celebrano lo Star Wars Day, giornata dedicata interamente all’incredibile universo ideato da George Lucas, e per rendere ancora più spettacolari i festeggiamenti, Disney ha pubblicato sulla sua piattaforma di streaming la Star Wars: Visions Volume 2, già anticipato con un trailer spettacolare.

La prima stagione dell’anime, costata la collaborazione del gigante americano con ben sette studi d’animazione giapponesi, è stata accolta in maniera sorprendentemente positiva all’uscita, e finalmente il progetto è tornato con nuove, importanti, iniziative per esplorare il vastissimo universo di Guerre Stellari. Uno degli obiettivi primari della produzione era mostrare come si potessero raccontare storie profondamente diverse, con stili altrettanto diversificati, mantenendo comunque quell’universo narrativo di base.

Stando a quanto affermato dal produttore esecutivo James Waugh, tale obiettivo è stato ripreso anche nella seconda stagione della serie antologica. Il producer ha infatti discusso di uno dei punti di forza dell’universo di Star Wars, ovvero la possibilità di creare contenuti stilisticamente e narrativamente diversi, avendo comunque come base l’immaginario originale di George Lucas.

La seconda stagione di Star Wars Visions è composta da nove episodi, già tutti disponibili su Disney+, e realizzati da studi d’animazione europei, tra cui l’irlandese Cartoon Saloon e l’inglese Aardman. Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nella sezione commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Star Wars Visions.