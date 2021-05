Star Wars: l'ultimo volume ha approfondito un personaggio apparso nello spin-off Solo

Le grandi aspettative per la pellicola spin-off Solo: A Star Wars Story hanno finito per deludere la maggior parte degli appassionati dell'universo creato originariamente da George Lucas, e nonostante molti dei personaggi introdotti non siano più apparsi successivamente nei film, alcuni riescono a trovare spazio tra le pagine della serie a fumetti.

Attualmente al volume tredici, la serie regolare sta approfondendo alcuni degli eventi avvenuti tra L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, con i protagonisti impegnati a rintracciare Boba Fett e sperare così di salvare Han Solo, prigioniero in una lastra di carbonite. Mentre sembrano aver trovato una pista da seguire per trovare il cacciatore di taglie, Luke e gli altri vengono aiutati da Sagwa, lo Wookie aiutato sul pianeta Kessel da Chewbecca, come visto proprio in Solo.

I due Wookie si salutano nello stesso modo mostrato nel film, e sembrano essere particolarmente contenti di rivedersi dopo così tanti anni. Proseguendo, nel volume Sagwa assiste Luke, Chewbecca, C-3PO e R2-D2 nella ricerca di informazioni utili riguardanti Boba Fett, che sembra aver partecipato ad una serie di battaglie gladiatorie. Le pagine conclusive del volume inoltre sembrano suggerire che Sagwa rimarrà ancora per un po' al fianco dei protagonisti, un'opportunità per approfondire ulteriormente uno dei molti personaggi minori della saga.

Ricordiamo che dopo una lunga pausa tornerà il manga Leia: Princess of Alderaan, e vi lasciamo al nuovo costume di Boba Fett apparso durante War of the Bounty Hunters.