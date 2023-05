Star Wars: ecco gli Z'Rakkon, creature aliene in grado di sottomettere Darth Vader

Nella serie di film di Star Wars è facile individuare l’Ordine Jedi come peggior nemico di Darth Vader. Gli unici arrivati veramente a minacciarlo sono stati il suo vecchio maestro Obi-Wan Kenobi e suo figlio Luke. Tuttavia, nell’ultimo numero della serie Black, White & Red, Vader si è trovato contro un nemico ancora più pericoloso e letale.

Scritto da David Pepose e disegnato da Alessandro Vitti, il racconto intitolato The Endless Mercy porta per la prima volta nella storia della serie un’entità dall’aspetto spaventoso e dalle capacità potenzialmente più distruttive di quelle di chi possiede un profondo legame con la Forza. La storia inizia con Vader e i suoi soldati intenti a riparare una nave dove è presente un’arma biologica dell’Impero.

Mentre sono a bordo della nave, Vader e gli altri vengono assaliti da una creatura, ispirata all’Alien di Ridley Scott. Si tratta delle bestie Z’Rakkon, guidate da Sera, considerata la regina dell’alveare. A quanto pare, Sera è stata in grado di avvelenare in qualche modo la mente di Vader, impedendogli di avere totale controllo sul suo corpo, per studiarlo e renderlo un suo alleato. Uno sviluppo che sarebbe costato la vita di molti combattenti e guerrieri, ma che Vader, grazie al suo legame con la Forza, riesce a risolvere uccidendo direttamente Sera.

Per quanto riesca a liberarsi della minaccia degli Z’Rakkon, Vader ha avuto a che fare con una minaccia mai apparsa prima, riuscita a stupire anche i lettori e gli appassionati di lunga data. Vedere Vader in quelle condizioni, con grandi danni all’armatura e senza l’iconico elmo, in parte soggiogato al volere di una mostruosa creatura aliena ha infatti fatto pensare a quante altre minacce possa esistere nell’immenso universo ideato da Lucas.

Cosa ne pensate di questi Z'Rakkon? Vi ha colpito la capacità di Sera di avvelenare la mente dei suoi obiettivi?