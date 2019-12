Stardust Crusaders: un fan crea il proprio Funko Pops di Star Platinum

I Funko Pops sono ormai entrati di prepotenza nella nostra cultura nerd. Possiamo trovare simpatici Funko Pops di quasi tutte le opere di intrattenimento che conosciamo, dai videogames agli anime. Purtroppo di Le Bizzarre Avventure di JoJo non ce ne sono ancora, ma ci ha pensato un fan a colmare questa lacuna, creando un Funko Pops di Star Platinum

L'anime di Stardust Crusaders è giunto al suo termine qualche anno fa, ponendo la serie di Hirohiko Araki come opera di culto tra gli appassionati. L'avvincente battaglia in giro per il mondo di Jotaro Kujo, Joseph Joestar, Noriyaki Kakyoin, Polnareff, Abdul e il cane Iggy contro il malefico Dio Brando è tra gli archi narrativi più emblematici di JoJo. Un'opera che ormai è molto famosa ed è entrata nell'immaginario collettivo. Di recente è stato anche annunciato un Nendoroid di Rohan Kishibe.

A testimonianza di questa passione, l'utente di Reddit Menkweed, aiutato dalla sua ragazza, ha adattato un Funko Pops di Vegeta è l'ha ridipinto, trasformandolo, in Star Platinum lo stand di Jotaro Kujo, come potete vedere dall'immagine riportata nella news. Dotato del potere di fermare il tempo per due secondi, Star Platinum è sicuramente uno degli stand più potenti della serie. Dotato di movimenti precisi e veloci, è l'unico stand in grado di competere con The World di Dio Brando e sconfiggerlo.

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe avere una linea di Funko Pops dedicati a JoJo? Vi ricordaimo in oltre che stanno per arrivare degli Oav dedicati a Così Parlò Rohan Kishibe