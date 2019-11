Stars Align: lo studio 8 bit si scusa per quanto accaduto con i due ballerini

Se ricordate, qualche giorno fa vi avevamo parlato della denuncia che due Youtuber avevano avanzato contro lo studio 8 bit, a causa dei balletti presenti nella Ending di Stars Align (Hoshiai no Sora).

Infatti, gli Youtuber in questione, sono due ballerini, Miko Nanakawa e Melochin, che rispettivamente nel 2018 e 2016 avevano caricato sul loro canale alcune coreografie che sembrerebbero essere state copiate per creare le animazioni dei balletti presenti nella sigla di coda dell'anime sul tennis in onda durante questa stagione autunnale. A dimostrare il tutto sono stati devi video che i due ragazzi hanno montato in cui viene dimostaro, sequenza dopo sequenza, come, in effetti, la corografia realizzata dallo studio d'animazione Giapponese sia la stessa di quelle fatte tempo addietro dai due ballerini.

Inizialmente i creatori di Stars Align (Hoshiai no Sora) si erano espressi in merito dicendo che avrebbero verificato la veridicità di quanto dichiarato dai due Youtuber. Come da parola, nelle ultime ore è comparso, sull'account ufficiale Twitter dell'anime, un comunicato in cui lo studio si scusa con i ballerini per quanto accaduto dicendo che "Non c'era una consapevolezza sufficiente riguardo alle normative della proprietà creativa", affermando anche che Nanakawa e Melochin adesso fanno parte della della squadra che lavora a Stars Align.

Secondo la legge giapponese sul copyright, una coreografia di danza viene considerata un'opera d'autore e come tale dev'essere trattata. Non è insolito vedere negli anime sequenze di ballo che fanno chiaro riferimento a corografie realizzate da artisti e ballerini, ma in ognuno di questi casi vi è sempre un accordo dietro tra le parti, che molto spesso, se non sempre, sfocia in un contributo economico vero e proprio da parte dello studio che realizza l'anime alla persona o al gruppo di persone che hanno realizzato il balletto originale.

Di seguito il post in lingua originale pubblicato dalla pagina Twitter ufficiale di Stars Align (Hoshiai no Sora).