Stars and Stripes è già apparsa in My Hero Academia: ecco dove

Il ritorno del super criminale All for One ha devastato la società, ma non è solo il Giappone a soffrire di quest'evasione. In My Hero Academia abbiamo visto come sia il mondo intero a vedere i villain pronti all'azione, eppure c'è chi vuole combatterli senza arretrare.

Per questo Kohei Horikoshi ha inserito in My Hero Academia un nuovo personaggio, l'eroina più forte al mondo e simbolo della libertà americana. Stars and Stripes è l'hero degli USA e ha una grande venerazione per All Might; il suo arrivo in Giappone è stato però interrotto da Tomura Shigaraki che, con un Nomu volante, si è presentato al suo cospetto.

È iniziato così uno scontro dove Stars and Stripes ha ripensato al suo passato, riportando alla mente il momento in cui ha iniziato a riverire All Might e a ritenerlo il suo maestro spirituale, tanto da modificare la propria acconciatura per ricordarlo. Nelle poche vignette dedicate a questo flashback, Horikoshi mostra una ragazzina seduta in macchina, sul sedile posteriore, che osserva la scena di questo eroe giapponese spuntato dal nulla.

Quella scena proviene da My Hero Academia: Two Heroes, il primo film del franchise. Anche se nel lungometraggio non ebbe chissà quanto spazio, adesso Stars and Stripes è diventata un personaggio canonico della serie principale.