Starter Pack di The Promised Neverland, Circo e molte altre sono le novità di J-Pop

Come sapete The Promised Neverland è tutt'ora in pausa, in quanto i due creatori sono ancora impegnati in alcune ricerche per l'atteso finale dell'opera, nel frattempo i fan italiani potranno consolarsi con le ultime novità dedicate alla serie edite da J-Pop.

In particolare l'11 dicembre sarà disponibile lo "Starter Pack" a tema natalizio del manga, contenente i primi 3 numeri e tre cartoline con i disegni di Posuka Demizu. Sarà un acquisto obbligato per tutti gli appassionati delle avventure di Emma, Norman e Rey, ma potrebbe essere anche un ottimo modo per far conoscere a qualche amico una delle opere più di successo degli ultimi anni.

Inoltre appena una settimana dopo, il 18 dicembre, tutti gli amanti del genere horror non potranno lasciarsi scappare "Circo" di Junji Ito, volume che raccoglie al suo interno alcune delle storie più terrificanti partorite dalla mente del mangaka originario della prefettura di Gifu.

Si concluderà inoltre con il secondo numero "Il clan di Poe" di Moto Hagio, disponibile all'acquisto a partire dal 4 dicembre, insieme a "Persona 5", "Hell's Paradise - Jikoguraku" e "La Ragazza Bruciata". Inoltre è stata completata la ristampa di "Orange Road", disponibile nelle fumetterie e nei maggiori shop online.

Se siete interessati ad acquistare il nuovo starter pack vi consigliamo di leggere la nostra recensione del primo volume di The Promised Neverland.