Star Wars, arriva la prima serie a fumetti dedicata a Yoda

Nel corso della Star Wars Celebration 2022 di Anheim, Marvel Comics ha avuto modo di annunciare i suoi piani per i futuri adattamenti a fumetti del franchise di Guerre Stellari. Oltre a due nuove serie dedicate all'era dell'Alta Repubblica, è in arrivo anche la prima serie a fumetti che vedrà protagonista Yoda.

Star Wars: Yoda sarà una serie limitata composta da dieci numeri realizzati dallo sceneggiatore Cavan Scott e dall'artista Nico Leon. Un po' come nella serie di Disney Plus dedicata a Obi-Wan (qui la nostra recensione dei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi), la serie racconterà le avventure di Yoda a cavallo tra i suoi ruoli nei vari film della saga.



La serie Star Wars: Yoda sarà composta da tre archi narrativi: la prima parte sarà ambientata ai tempi dell'Alta Repubblica, la seconda poco prima gli eventi della trilogia prequel, mentre la terza ed ultima sul finire della guerra dei cloni.



"Sono stato abbastanza fortunato da poter raccontare di Yoda in vari progetti nel corso degli anni, in particolare in Dooku: Jedi Lost, ed ogni volta che scrivo di lui il mio amore nei suoi confronti aumenta", ha raccontato lo sceneggiatore Scott ai microfoni di StarWars.com. "Si può dire che il mio studio a casa sia un altare dedicato a tre icone di Star Wars: ci sono diverse figure di Obi-Wan; tanti, tanti, tanti gadget degli Ewok [...]; e poi c'è Yoda. Quel piccoletto è ovunque, in statuette, artwork e parecchi LEGO. Yoda ruba la scena in qualunque cosa compaia, e poter raccontare le sue avventure è un privilegio e una responsabilità che prendo molto seriamente".



"Volevo realizzare una serie su Yoda sin da quando ho iniziato a lavorare sulle testate di Star Wars", ha aggiunto l'editor Mark Paniccia. "Yoda è un personaggio speciale per me e per tutti coloro che lavorano su questa serie. Ci stiamo mettendo il cuore e l'anima e spero che i fan apprezzeranno ciò che stiamo facendo. È un progetto unico e ne vado fiero".



Il primo numero di Star Wars: Yoda verrà pubblicato il prossimo Ottobre negli Stati Uniti. In calce, è possibile ammirare la cover di Star Wars: Yoda #1 realizzata da Phil Noto.