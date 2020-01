Svelata una statua di Luffy in versione Snakeman a grandezza naturale al Jump Festa 2020

Quello di One Piece è un nome conosciuto in ogni angolo del mondo, un franchise che nel corso di questi lunghi anni non ha mai smesso di presentare a tutti i suoi fan nuovi prodotti a tema, tra manga, anime, pellicole animate, videogiochi e, ovviamente, una quantità semplicemente incredibile di gadget.

L'importanza dell'IP è oramai talmente forte e imponente che ogni occasione è buona per sfruttarla, anche quando il tutto non centra poi molto con ONE PIECE, ma in questo caso non poteva esserci modo migliore di far risaltare i nostri pirati preferiti. Durante il famoso Jump Festa 2020, evento dedicato proprio al mondo di anime e manga, un utente ha infatti avuto modo di scattare una foto assai interessante.

L'immagine, visionabile a fondo news, mette in mostra un Luffy più in forma che mai e a grandezza naturale trasformatosi nella sua versione Snakeman. Come potete vedere anche voi, il lavoro fatto per ricreare nei più piccoli dettagli il nostro amato Cappello di Paglia ha dell'incredibile e, come facilmente immaginabile, sta velocemente facendo il giro del web, con apprezzamenti che si stanno rapidamente accumulando in ogni social.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che giusto recentemente Oda ha fatto sapere di aver corretto un dettaglio in ONE PIECE, più precisamente relativo a Shanks il Rosso.