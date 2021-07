Una statua di Rengoku dal film di Demon Slayer: il pilastro della fiamma da 450€

I personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sono trasformati in merchandising grazie al successo della prima stagione. Portachiavi, adesivi, action figure e naturalmente anche statuette. Tanjiro e gli altri hanno quindi iniziato ad adornare gli scaffali di tutti gli appassionati dell'opera.

Con l'arrivo in Giappone prima e nel resto del mondo poi del film Demon Slayer Movie: Il Treno Mugen, all'elenco di personaggi famosi se ne sono aggiunti un altro paio. Tra questi c'è indubbiamente Kyojuro Rengoku, pilastro della fiamma e uno dei protagonisti di diritto del lungometraggio. Forte e caparbio, Rengoku si è messo in gioco in prima persona per proteggere i suoi sottoposti e gli abitanti del treno contro i demoni. Non si è tirato indietro neanche contro Akaza, Kizuna con cui ha ingaggiato uno scontro tremendo.

E proprio il Rengoku di quell'ultima parte dello scontro è diventato una statuetta realizzata da Magic Cube Studio. Al costo di 440€ in scala 1:6, con altezza di 46 centimetri e LED integrati, è stata pubblicata la statuetta di Rengoku pronto a usare la sua tecnica più potente, come potete osservare nella foto in basso. Le preordinazioni sono aperte mentre la spedizione avverrà a dicembre 2021. Pronti a contenere tutta la forza fiammeggiante del pilastro?