DC Comics: una statua di Wonder Woman raggiunge la piazza di Leicester Square

Dopo aver collocato una statua di Batman nella piazza di Leicester Square, la DC Comics ha proseguito sulla scia del progetto "Scenes in The Square" installando un idolo di Wonder Woman all'interno dello stesso quartiere londinese.

I due personaggi stanno vivendo un periodo particolarmente intenso da un punto di vista cinematografico. Da una parte proseguono i lavori sul reboot del Cavaliere Oscuro a cura di Matt Reevs, dall'altra l'eroina della DC approderà sul grande schermo nel corso di questa estate con Wonder Woman 1984.



La statua raffigura l'eroina con la sua inseparabile arma, il Lazo della Verità, che si illumina nelle ore notturne emettendo un bagliore dorato.

L'attrice che interpreta il personaggio, Gal Gadot, ha raccontato ai microfoni di Comicbook.com il forte coinvolgimento emotivo nei confronti del nuovo lungometraggio:

"Per un attore vedersi recitare in un film è sempre una cosa molto strana, perché sei molto critico nei tuoi confronti e piuttosto nervoso; tutto ciò che vedi sei tu, e devo dire che la prima volta che ho visto Wonder Woman 1984, ed è stata la prima versione, la prima versione del regista, ho dimenticato che fossi io e che ne avessi preso parte, anche se ho girato l'intero film e ho letto la sceneggiatura un milione di volte, e che l'abbiamo realizzato e filmato per otto mesi interi. Vedere tutti i pezzi del puzzle che si uniscono e questo enorme, grande ... ho chiamato Patty piangendo. Ho avuto una reazione ancora più forte di quella per il primo film".





Attraverso un comunicato, la DC Comics ha annunciato la data d'uscita della miniserie in incentrata sul Joker. La casa editrice sta riorganizzando completamente la linea temporale della sua continuity.