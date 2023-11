Questa statua di Zoro porta in vita il formidabile spadaccino di ONE PIECE

Negli anni in cui l'anime di ONE PIECE è andato in onda, i fan hanno visto tantissime action figure dei suoi protagonisti. Solo poche fra queste erano assolutamente memorabili: forse avrete già visto la statua dei vostri sogni, magari raffigurante il vostro personaggio preferito, ma siamo sicuri che questo prodotto che vi mostreremo vi stupirà!

In questi giorni è circolata sul web un'action figure realizzata dall'azienda ZZDD STUDIO raffigurante Roronoa Zoro, il formidabile spadaccino della ciurma dei Cappelli di Paglia. Le immagini di questa statua, che trovate in calce alla notizia, hanno letteralmente fatto impazzire il web! Se siete interessati, ecco maggiori informazioni a riguardo.

Al momento, questa meravigliosa action figure è presente in preordine sul sito Bucketandshovel.com in due versioni speciali, in viola e in verde, dedicate allo spadaccino durante la Saga di Wano che abbiamo visto recentemente nell'anime di ONE PIECE. Il prezzo di questo prodotto, qualsiasi sia il colore che scegliate, è di 615 €, con l'aggiunta di 200 € per preordinare questo pezzo, per un totale di 815 euro.

Sebbene il costo sia molto alto, è assolutamente giustificato dalla magnificenza di questa figure. Parliamo infatti di 44cm di statua, provvista anche di LED e, soprattutto, curata nei minimi dettagli. Il prodotto, per fortuna, può essere spedito dalla Cina in tutto il mondo, per cui anche in Italia. Come afferma ZZDD STUDIO, il prodotto verrà inviato nella seconda metà del 2024.