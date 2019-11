Steel Ball Run: una bellissima fan art presenta ai nuovi lettori la serie

Nell’attesa che qualcosa riguardante la sesta stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo venga rivelato, non possiamo non considerare la serie più stravagante dell’universo, incredibilmente fuori dal comune, del maestro Hirohiko Araki: Steel Ball Run.

Ambientata in una dimensione alternativa, verso la fine del 1800, il settimo arco narrativo segue le avventure della famiglia Joestar partendo dal personaggio di Johnny Joestar, alle prese con un viaggio e, naturalmente, tonnellate di portatori di Stand sul percorso. Per preparare, in un certo senso, i nuovi lettori, un fan ha deciso di creare una bellissima fan art, che potete trovare in fondo alla pagina.

L’utente @Kiprick ha condiviso su Reddit l’illustrazione che mostra alcuni dei personaggi principali e degli Stand, che hanno segnato un cambiamento radicale nell'intero brand. Steel Ball Run, qui recensita, è spesso percepita dai fan come la serie più bizzarra, per usare un termine caro ad Araki, ma anche come una delle più energiche, avendo un protagonista che attraversa gli Stati Uniti intorno al 1890, sfoderando il suo Stand, Tusk, che gli permette di sparare dalle sue dita delle unghie come fossero proiettili.

Johnny è inoltre paralizzato dalla vita in giù, per questo è sempre accompagnato dal suo cavallo, e cerca di imparare una tecnica che gli consentirebbe di migliorare la sua condizione fisica. Nel tentativo di apprenderla comincia l’inseguimento di Gyro Zeppeli, una gara che coinvolgerà molti altri personaggi.