Stefano Pozzi presta la voce a Cheshire nella nuova clip di Saint Seiya: The Lost Canvas

In attesa di poter finalmente visionare gli episodi doppiati in italiano della seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il mito di Ade Yamato Video ha diffuso via Facebook una nuova pillola di doppiaggio con protagonista

Visionabile in calce all’articolo, la scena è tratta dall’episodio in cui il sommo Hypnos, Dio del Sonno, riceve una visita inaspettata da parte di Hakurei di Altar, il saggio del Jamir. Come accennato, il protagonista della clip è però Stefano Pozzi, che nella serie presta la propria voce al buffo Cheshire di Cait Sith, lo Specter che in genere accompagna la divina Pandora. Nel video, infatti, lo Specter riferisce alla sua padrona che la divinità del sonno è tornata, per poi percepire un impressionante Cosmo proveniente proprio dalla sua residenza. Curiosamente, la clip include qualche simpatico blooper compiuto in sala registrazione da Stefano Pozzi, che in questi casi si abbandona a smorfie e qualche buffo verso.

Attese inizialmente per la seconda metà del mese corrente, le edizioni home video della seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il mito di Ade saranno commercializzate a partire dal 5 aprile 2018. Entrambe le versioni sono già prenotabili su Amazon e nei migliori online store.

Per maggiori informazioni sulla serie e suoi suoi protagonisti, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione.