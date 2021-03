Steins;Gate 0 doppiato in italiano: l'annuncio a sorpresa di Dynit

Nel corso degli anni, soprattutto in Occidente, ha riscosso una notevole notorietà il franchise di Steins;Gate. L'opera ha inoltre goduto di due serie televisive, una delle quali doppiata persino in italiano, mentre l'altra rimasta in stand-by da parte dell'editore nostrano almeno fino alla giornata di ieri, quando il silenzio è stato spezzato.

Tra le nostre pagine è già disponibile la nostra Recensione di Steins;Gate 0, un midquel della serie originale che, a livello narrativo, ha luogo sulla linea di universo β creato da Rintaro dopo il primo tentativo fallito di salvare la vita a Kurisu. L'anime è ancora reperibile su VVVVID sottotitolato in italiano, ma a breve a fare compagnia a questa versione ci sarà anche la controparte doppiata.

Attraverso un comunicato diramato sui propri canali social, il distributore Dynit ha annunciato il doppiaggio in italiano di Steins;Gate 0. La piacevole novità è stata accompagnata da un primo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e dalla dicitura "Coming Soon". Non sappiamo infatti quando l'anime uscirà ufficialmente, né su quali canali né tantomeno se soltanto attraverso la formula home video, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

I canali ufficiali dell'opera, inoltre, hanno fatto sapere che il prossimo 17 marzo ci sarà un annuncio, seppur non è chiaro se legato all'omonimo videogioco o alla controparte animata. E voi, invece, vi aspettatavate il doppiaggio di Steins;Gate 0? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.