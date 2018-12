Steins;Gate 0, l'episodio inedito verrà pubblicato in Giappone e fine dicembre 2018

A distanza di mesi dalla conclusione della serie televisiva di Steins;Gate 0, un trailer rammenta ai fan nipponici l’imminente uscita del 6° ed ultimo cofanetto home video, che per l’occasione includerà un episodio ancora inedito.

Atteso nei negozi giapponesi a partire dal prossimo 21 dicembre, il sesto cofanetto DVD/Blu-ray disc includerà infatti gli episodi 21-22-23 della serie TV e la puntata mai trasmessa prima, di cui sfortunatamente non conosciamo ancora la precisa collocazione temporale. Il breve trailer visionabile in chiosa all’articolo rivela che nel corso della puntata compariranno più o meno tutti i personaggi di Steins;Gate 0, di conseguenza non ci resta altro che aspettarne l’uscita per capire se questo sarà ambientato o meno dopo il finale della serie. Di seguito la sinossi ufficiale.



“San Valentino arriverà presto. Per le ragazze rappresenta un’opportunità per riunirsi e preparare i cioccolatini da offrire ai ragazzi cui tengono...”

Tratto dall’omonimo videogioco e lanciato durante il mese di aprile 2018 sul circuito televisivo nipponico, l’anime di Steins;Gate 0 è visionabile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, la quale ci ha proposto la serie col doppiaggio originale e i sottotitoli in italiano.

Dal momento che l’episodio speciale è un’esclusiva dell’edizione home video, è abbastanza improbabile che questo venga trasmesso anche sulle piattaforme di streaming. Considerando inoltre che Dynit, in occasione di Lucca Comics & Games 2018, ha rivelato di non essere al momento intenzionata a proporre la serie in home video, le speranze di vedere la nuova puntata anche nel nostro paese risultano alquanto flebili.